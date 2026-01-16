Neve in arrivo sull'Italia fiocchi anche a bassa quota | dove nevicherà nel weekend
Nel prossimo fine settimana, l'Italia sarà interessata da nevicate a partire da venerdì 16 gennaio. Le precipitazioni interesseranno le zone alpine, con fiocchi che potrebbero scendere anche a quote inferiori, in particolare sulle Alpi occidentali in Piemonte. La neve interesserà principalmente le aree a quote intorno ai 1000 metri, con possibili variazioni a seconda delle condizioni meteorologiche locali.
L'Italia sarà interessata da neve a partire da venerdì 16 gennaio e per tutto il weekend fino a quota 1000 metri e localmente anche a quote inferiori sulle Alpi occidentali in Piemonte. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Meteo, neve in arrivo anche a bassa quota sull’Italia: quando nevicherà e dove
Leggi anche: Dove e quando nevicherà sull’Italia, le previsioni dell’esperto: “Ondata di freddo e fiocchi a bassa quota”
Neve in arrivo sull'Italia, possibili fiocchi a bassa quota: ecco le zone a rischio; Meteo, in Italia ondata di gelo: neve in arrivo, allerta in 5 regioni. Il meteorologo: «Pochi precedenti in questo secolo»; Oggi si chiude ufficialmente l'ondata di freddo, tempo stabile sull'Italia su gran parte dell'Italia - Tempo più stabile sull'Italia; Freddo e neve a bassa quota, maltempo in arrivo: le previsioni meteo del weekend.
Meteo – Stabilità ai ferri corti sull’Italia, peggioramento alle porte con neve in arrivo: i dettagli - Anticiclone agli sgoccioli, torna il maltempo su una parte del Paese, con neve in montagna: i dettagli ... centrometeoitaliano.it
Meteo weekend: maltempo e neve in arrivo su diverse regioni d’Italia - Nuvole e deboli piogge al Nord, soleggiato nel resto d'Italia. meteo.it
Bollettino neve, le previsioni in Italia: ecco dove nevicherà nei prossimi giorni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bollettino neve, le previsioni in Italia: ecco dove nevicherà nei prossimi giorni ... tg24.sky.it
METEO – Neve in Pianura in Arrivo | Previsioni Fino al 7 Gennaio
Settimana bianca in arrivo La neve può creare ritardi e cancellazioni, ma con qualche controllo in più puoi viaggiare più sereno. Salva questi consigli prima di partire e ricordati: Se subisci un disservizio, ti aiutiamo noi. Segui la pagina per altri con facebook
Meteo, in Italia ondata di gelo: neve in arrivo, allerta in 5 regioni. Il meteorologo: «Pochi precedenti in questo secolo» x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.