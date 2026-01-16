Neve in arrivo sull'Italia fiocchi anche a bassa quota | dove nevicherà nel weekend

Nel prossimo fine settimana, l'Italia sarà interessata da nevicate a partire da venerdì 16 gennaio. Le precipitazioni interesseranno le zone alpine, con fiocchi che potrebbero scendere anche a quote inferiori, in particolare sulle Alpi occidentali in Piemonte. La neve interesserà principalmente le aree a quote intorno ai 1000 metri, con possibili variazioni a seconda delle condizioni meteorologiche locali.

L'Italia sarà interessata da neve a partire da venerdì 16 gennaio e per tutto il weekend fino a quota 1000 metri e localmente anche a quote inferiori sulle Alpi occidentali in Piemonte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Meteo, neve in arrivo anche a bassa quota sull’Italia: quando nevicherà e dove

Leggi anche: Dove e quando nevicherà sull’Italia, le previsioni dell’esperto: “Ondata di freddo e fiocchi a bassa quota”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Neve in arrivo sull'Italia, possibili fiocchi a bassa quota: ecco le zone a rischio; Meteo, in Italia ondata di gelo: neve in arrivo, allerta in 5 regioni. Il meteorologo: «Pochi precedenti in questo secolo»; Oggi si chiude ufficialmente l'ondata di freddo, tempo stabile sull'Italia su gran parte dell'Italia - Tempo più stabile sull'Italia; Freddo e neve a bassa quota, maltempo in arrivo: le previsioni meteo del weekend.

Meteo – Stabilità ai ferri corti sull’Italia, peggioramento alle porte con neve in arrivo: i dettagli - Anticiclone agli sgoccioli, torna il maltempo su una parte del Paese, con neve in montagna: i dettagli ... centrometeoitaliano.it