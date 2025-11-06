Cosa vedere da Wao Isola durante Bookcity Milano 2025
Dal 13 al 16 novembre Milano torna a trasformarsi in una grande biblioteca a cielo aperto con BookCity Milano, la manifestazione diffusa che celebra la lettura e il libro coinvolgendo librerie, biblioteche, musei, quartieri, istituzioni culturali e spazi della città. Un festival inclusivo e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Altre letture consigliate
Cosa vedere in un giorno al Vomero, dalla mattina alla sera: tra colazioni storiche, panorami emozionanti e luoghi straordinari. - facebook.com Vai su Facebook
Ischia d’inverno: cosa fare e vedere sull’isola verde - Con queste e con altre attività, Ischia d’inverno diventa protagonista indiscussa per una vacanza senza eguali. Si legge su eroicafenice.com