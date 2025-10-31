' Movèmbar' il mese dedicato alla prevenzione maschile si apre con la comicità di Alessandro Ciacci

Forlitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest’anno Forlì 'si fa crescere i baffi' per una buona causa: torna “Movèmbar – A novembre il baffo dona”, il mese dedicato alla salute maschile in tutte le sue dimensioni. Un’iniziativa che unisce prevenzione, cultura e solidarietà con eventi, incontri e la raccolta fondi a favore. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

