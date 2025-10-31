' Movèmbar' il mese dedicato alla prevenzione maschile si apre con la comicità di Alessandro Ciacci
Anche quest’anno Forlì 'si fa crescere i baffi' per una buona causa: torna “Movèmbar – A novembre il baffo dona”, il mese dedicato alla salute maschile in tutte le sue dimensioni. Un’iniziativa che unisce prevenzione, cultura e solidarietà con eventi, incontri e la raccolta fondi a favore. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
In arrivo l'ultima perturbazione del mese di Ottobre Piogge già da domani sui Crinali Appenninici, dalla serata/notte su Giovedì 30 poi le piogge si estenderanno alle pianure centro occidentali. Giovedì 30 sarà una giornata particolarmente perturbata con pio - facebook.com Vai su Facebook
‘Movember’: il mese della prevenzione del tumore alla prostata. Screening gratuito alla Romolo Hospital - La casa di cura Romolo Hospital promuove “Movember”, un’iniziativa di screening gratuito per la prevenzione del tumore alla prostata ... Da ilcrotonese.it
Movember: un mese dedicato alla salute maschile mentale e fisica - Giunta alla decima edizione a Verona, proporrà per tutto il mese di novembre una campagna di sensibilizzazione sui temi come il tumore alla prostata, il tumore al testicolo, la prevenzione del suicidi ... Scrive veronasera.it
PAT * «TUMORE PROSTATA +20% IN 2 ANNI, MOVEMBER MESE DEDICATO ALLA PREVENZIONE MASCHILE CON I BAFFI» - "I tumori urologici in Trentino, in particolare quelli della prostata e del testicolo, sono in crescita. agenziagiornalisticaopinione.it scrive