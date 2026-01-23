Vuelle ora arrivano le battaglie d’inverno

Vuelle si prepara alle sfide invernali, segnando un nuovo capitolo nel proprio percorso. Dopo un primo importante colpo a Rimini, che aveva registrato uno scarto di -21, questa stagione si presenta come un’altra occasione per valutare la crescita e le strategie del team. La stagione invernale rappresenta un momento cruciale, in cui ogni partita può fare la differenza nel consolidamento dei risultati e nel rafforzamento della squadra.

E’ il secondo vero schiaffo preso quest’anno. Il peggiore in termini di scarto era stato a Rimini (-21), ormai tre mesi fa. Quello di Avellino brucia, perché oggi la Vuelle è molto più rodata e consapevole delle sue potenzialità rispetto a quella che il 26 ottobre crollò al Flaminio. Ma ci sono dei momenti di flessione che in una stagione sono quasi naturali e l’inizio del girone di ritorno spesso rappresenta uno snodo cruciale per le squadre perché molte si rinforzano in vista dei propri obiettivi. Pesaro si è avventurata fra i lupi dell’Irpinia senza il suo giocatore di maggior talento, Tambone, e con Trucchetti andato a referto solo per l’assenza del compagno di reparto: il giovane play era senza allenamento e si è visto, i suoi 19’ sono passati sulla partita come un bicchier d’acqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vuelle: più che regina, formichina d’invernoVuelle, come una diligente formichina, lavora con costanza anche durante i mesi più freddi, accumulando risorse e preparandosi al futuro.

