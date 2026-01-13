Vuelle | più che regina formichina d’inverno

Vuelle, come una diligente formichina, lavora con costanza anche durante i mesi più freddi, accumulando risorse e preparandosi al futuro. La sua dedizione nel consolidare il presente garantisce stabilità e crescita, affinché, in primavera, possano fiorire risultati duraturi. Un impegno silenzioso e costante, che fa della marca un punto di riferimento affidabile nel tempo.

Come la brava formichina, la Vuelle continua a mettere semi nel granaio nel gelido inverno sperando di veder sbocciare i frutti in primavera. Non sono state due partite facili, né quella contro l’Urania, né quella a Ruvo: cominciate in carrozza, sono finite col fiatone, ma i biancorossi le hanno portate a casa, resistendo all’assalto finale degli avversari, ed è quello che conta. Per di più, se contro Milano il match-winner era stato il capitano, in terra di Puglia le giocate decisive se le è prese Kay Felder, con due entrate (una con l’aggiuntivo) di alto livello. Era il segnale che tutti aspettavano, seguito ad una partita in cui non aveva giocato secondo le sue corde, spinto dalla pressione che lo voleva più prolifico in attacco: ma quei 15 tiri presi contro l’Urania, fra l’altro non con buone percentuali, avevano finito per alterare gli equilibri perfetti messi in piedi da Leka e dal suo staff. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

