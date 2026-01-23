Vorrei incontrare i genitori di Yara capirebbero che non l'ho uccisa | cosa ha detto Bossetti a Porta a Porta

Massimo Bossetti, condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio, ha recentemente rilasciato un’intervista a Porta a Porta. Nel corso della conversazione, ha espresso il desiderio di incontrare i genitori di Yara, sottolineando di sperare che possano comprendere la sua posizione. La sua testimonianza offre uno sguardo sulle sue riflessioni riguardo alle indagini, ai processi e alla lunga attesa della verità.

In una lunga intervista Massimo Bossetti, condannato in via definitiva per l'omicidio di Yara Gambirasio, la 13enne di Brembate trovata morta nel febbraio 2011, ha ripercorso le indagini, i processi e gli anni in carcere. "Se i suoi genitori mi incontrassero, capirebbero che non l'ho uccisa", ha detto.🔗 Leggi su Fanpage.it

Porta a Porta, Bossetti: «Chiederemo nuove indagini. Vorrei incontrare i genitori di Yara. Capirebbero che non sono l’assassino» – Il videoIn un’intervista a “Porta a Porta”, Massimo Bossetti annuncia la volontà di richiedere nuove indagini e di incontrare i genitori di Yara Gambirasio.

Massimo Bossetti, intervista shock: “Vorrei incontrare i genitori di Yara, capirebbero che non sono l’assassino di loro figlia”Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, rinnova la sua versione dei fatti e desidera incontrare i genitori della ragazza per chiarire la propria posizione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Bossetti: Vorrei incontrare i genitori di Yara, capirebbero che sono innocente; Porta a Porta, Bossetti: Chiederemo nuove indagini. Vorrei incontrare i genitori di Yara. Capirebbero che non sono l'assassino - Il video; Massimo Bossetti vorrebbe incontrare i genitori di Yara Gambirasio, capirebbero che non sono l'assassino; Massimo Bossetti: Vorrei incontrare i genitori di Yara Gambirasio. Se il Dna dirà che sono io, rinchiudetemi a vita. Ho detto bugie, ma...

Massimo Bossetti vorrebbe incontrare i genitori di Yara Gambirasio, capirebbero che non sono l'assassinoBruno Vespa intervista Massimo Bossetti per Porta a Porta: l'ex muratore di Mapello vorrebbe incontrare i genitori di Yara Gambirasio. Il motivo ... virgilio.it

Massimo BossettiMassimo Bossetti Vorrei un incontro con i genitori della povera Yara. Guardandomi negli occhi,...Massimo BossettiMassimo Bossetti Vorrei un incontro con i genitori della povera Yara. Guardandomi negli occhi, ... itacanotizie.it

“Vorrei incontrare i genitori di Yara: guardandomi negli occhi capirebbero che sono innocente” Massimo Bossetti torna a parlare dal carcere di Bollate https://qds.it/vorrei-incontrare-i-genitori-di-yara-massimo-bossetti-torna-a-parlare/ - facebook.com facebook

Massimo Bossetti: "Non sono l'assassino, vorrei incontrare i genitori di Yara Gambirasio" x.com