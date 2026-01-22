Porta a Porta Bossetti | Chiederemo nuove indagini Vorrei incontrare i genitori di Yara Capirebbero che non sono l’assassino – Il video

In un’intervista a “Porta a Porta”, Massimo Bossetti annuncia la volontà di richiedere nuove indagini e di incontrare i genitori di Yara Gambirasio. Bossetti spera di fornire chiarimenti e di dimostrare la propria innocenza, confidando che un confronto diretto possa contribuire a fare luce sulla vicenda. La sua richiesta si inserisce nel tentativo di riaprire un caso ormai chiuso con una condanna definitiva.

In un’intervista a “Porta a Porta” Massimo Bossetti annuncia che chiederà, tramite il suo legale, di riaprire la vicenda giudiziaria che ha portato alla sua condanna definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. «Faremo richiesta per rianalizzare i 54 campioni di dna che sono custoditi all’ufficio Corpi di reato e gli abiti che indossava la povera Jara e che sono rimasti integri. La mia speranza è che esca la verità che non è mai uscita», ha dichiarato. Bossetti sta scontando la sua condanna nel carcere di Bollate. In esclusiva Massimo Bossetti intervistato da Bruno Vespa nel carcere di Bollate.🔗 Leggi su Open.online

