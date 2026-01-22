Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, rinnova la sua versione dei fatti e desidera incontrare i genitori della ragazza per chiarire la propria posizione. In questa intervista, Bossetti sottolinea di essere innocente e auspica un confronto che possa contribuire a chiarire la verità sul caso.

Bergamo, 22 gennaio 2026 – Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all’ergastolo con l’accusa di aver assassinato la tredicenne Yara Gambirasio nel 2010, torna sul suo caso ribadendo, per l’ennesima volta, di essere innocente. E chiedendo un nuovo test del Dna. Lo ha fatto in un’intervista concessa in esclusiva a Porta a Porta, un colloquio con il conduttore del magazine Rai di approfondimento Bruno Vespa. L’esame. Il carpentiere, detenuto nel carcere di Bollate, ha nuovamente chiesto la ripetizione della prova scientifica (corrispondenza fu accertata fra il suo Dna nucleare e quello ritrovato sulla vittima). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Massimo Bossetti, intervista shock: “Vorrei incontrare i genitori di Yara, capirebbero che non sono l’assassino di loro figlia”

