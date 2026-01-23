Von der Leyen in Paraguay per la firma dell' accordo Mercosur – Il video

Ursula von der Leyen si trova in Paraguay per partecipare alla firma dell’accordo commerciale tra l’Unione Europea e il Mercosur. L’evento rappresenta un passo importante nelle relazioni economiche tra le due aree, segnando un’intesa che mira a rafforzare gli scambi e la cooperazione commerciale. La visita si inserisce nel quadro delle attività istituzionali della presidente della Commissione Europea, sottolineando l’impegno verso partnership strategiche a livello internazionale.

L’Italia sblocca l’accordo Ue-Mercosur, Von der Leyen volerà in Paraguay per la firma. Meloni: «Ecco perché abbiamo detto sì» – Il videoDopo 25 anni di negoziati, l’Unione Europea ha approvato l’accordo di libero scambio con il Mercosur, composto da Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay.

Mercosur, sabato la firma di Ursula von der Leyen in ParaguaySabato a Paraguay, Ursula von der Leyen firmerà l’accordo tra Mercosur e l’Unione europea.

