g logistic la svolta arriva a natale tutti i posti di lavoro sono salvi

MONTELUPO F. (Firenze) I lavoratori della G-Logistic – l’azienda di logistica nel settore moda e grandi griffe con sedi a Montelupo Fiorentino e Sesto Fiorentino –, non perderanno il posto di lavoro e la continuità dell’attività sarà preservata. È la buona notizia emersa dal tavolo convocato alla vigilia di Natale in Regione da Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani per Lavoro e crisi aziendali. Si conclude così la vertenza dell’azienda che gestisce in appalto servizi di movimentazione e magazzino per la Gxo e che una manciata di giorni prima aveva annunciato di aver avviato l’iter per la cessazione dell’attività, dopo mesi segnati da trattative complesse e battaglie sindacali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

