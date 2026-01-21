Milano-Cortina 2026 saranno creati 36mila posti di lavoro I dati sull’occupazione

Secondo le analisi di Università Bocconi e Ca’ Foscari, l’evento Milano-Cortina 2026 genererà circa 36 mila posti di lavoro. Questa stima riflette l’impatto economico e occupazionale previsto, sottolineando l’importanza dell’iniziativa per il territorio e il settore del turismo. Un’opportunità che punta a rafforzare l’occupazione locale e a promuovere lo sviluppo sostenibile dell’area coinvolta.

Secondo le stime elaborate dall’Università Bocconi e dall’Università Ca’ Foscari, Milano-Cortina 2026 porterà alla creazione di circa 36 mila posti di lavoro complessivi. Il dato include sia le posizioni direttamente legate all’organizzazione dei Giochi sia l’occupazione generata dall’indotto, in particolare nei settori dell’edilizia, del turismo, dei servizi e della logistica. I nuovi posti di lavoro si concentrano prevalentemente nelle aree coinvolte dagli eventi olimpici e paralimpici, con un ruolo centrale della Lombardia e delle zone montane interessate dalle competizioni. L’effetto occupazionale si distribuisce su più anni, accompagnando le fasi di preparazione, realizzazione e gestione dell’evento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Olimpiadi Milano-Cortina, il fronte lavoro: "Creati 36mila posti".

