Atti sessuali sulle alunne indagato giovane collaboratore scolastico

Un giovane collaboratore scolastico di Castelnovo Sotto è sotto inchiesta per presunti atti sessuali su otto alunne minorenni. L’indagato avrebbe utilizzato il suo ruolo per adescare e trattenere le studentesse in ambienti isolati della scuola, come l’aula magna e gli antibagni. L’indagine si concentra su comportamenti ritenuti inappropriati e sulla tutela delle minori coinvolte.

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 19 gennaio 2026 – Avrebbe indotto otto alunne minorenni a subire atti sessuali consistiti in contatti fisici, tra abbracci forzati, baci sulle guance e sul collo e adescamento, trattenendo le minori in luoghi isolati della scuola (aula magna, antibagni) ed approfittando del suo ruolo di collaboratore scolastico. Una serie di episodi inquietanti, che hanno portato oggi all'applicazione di misure cautelari nei confronti di un uomo di 28 anni, in servizio presso un Istituto comprensivo della Bassa reggiana. L’indagine è partita da una denuncia presentata alla caserma dei carabinieri di Castelnovo Sotto a seguito delle confidenze fatte dalle alunne ai loro docenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Atti sessuali sulle alunne", indagato giovane collaboratore scolastico Leggi anche: Maestro delle elementari indagato e interdetto per un anno dall’insegnamento: “Abusi sulle alunne” Leggi anche: Il sondaggio di Differenza Donna: “Un giovane su quattro ha accettato atti sessuali senza volerlo” La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Professore accusato di atti sessuali con alunna 16enne in gita, la difesa: «Nessuna prova. E la psicologa ha violato il codice deontologico» - Lo hanno fatto per oltre tre ore, al fine di chiedere l’assoluzione del 42enne, (ex) insegnante di religione in una scuola della città, all’epoca dei ... brescia.corriere.it CASO DI BRESCIA: UNA GRAVE FORMA DI VIOLENZA ISTITUZIONALE Il Tribunale di Brescia ha condannato a cinque anni di reclusione un uomo di ventinove anni per atti sessuali con una bambina di dieci anni, rimasta incinta e successivamente sotto - facebook.com facebook Rimini. Pretende dalla moglie rapporti sessuali: 44enne assolto e scarcerato x.com

