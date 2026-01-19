Abusi su 8 alunne minorenni in corridoio e in bagno | indagato un collaboratore scolastico

Un collaboratore scolastico è attualmente sotto indagine per presunti abusi su otto alunne minorenni, avvenuti tra ottobre e novembre 2025. Le accuse riguardano comportamenti come abbracci forzati, baci e adescamenti, spesso in spazi isolati della scuola, tra cui corridoi e bagni. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza e tutela degli studenti all’interno dell’istituto.

Shock e indignazione sono le due principali emozioni che hanno colpito i genitori di un istituto comprensivo di Reggio Emilia, quando hanno scoperto che uno dei collaboratori scolastici assunti nella scuola era sotto indagine perché sospettato di aver compiuto abusi su 8 alunne minorenni. In un contesto, come quello scolastico, in cui la sicurezza e la tranquillità dovrebbero essere la normalità, un presunto episodio di violenza ha scosso gli animi di genitori e insegnanti. Il caso sarebbe scoppiato proprio dopo che alcune delle alunne protagoniste della vicenda hanno deciso di confidarsi con i docenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Un giovane collaboratore scolastico di Castelnovo Sotto è sotto inchiesta per presunti atti sessuali su otto alunne minorenni. L’indagato avrebbe utilizzato il suo ruolo per adescare e trattenere le studentesse in ambienti isolati della scuola, come l’aula magna e gli antibagni. L’indagine si concentra su comportamenti ritenuti inappropriati e sulla tutela delle minori coinvolte.

A Reggio Emilia, un collaboratore scolastico è stato sospeso dall’incarico dopo aver avuto comportamenti inappropriati nei confronti di otto alunne. L’uomo è stato sottoposto a obbligo di dimora con divieto di uscita nelle ore serali, mentre le autorità proseguono le indagini per chiarire la vicenda. La scuola e le autorità continuano a collaborare per garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti gli studenti.

