Violenze a Torino chiesto l’arresto di 18 antagonisti Tra i fatti contestati i raid contro La Stampa e Leonardo

A Torino, sono stati richiesti gli arresti di 18 antagonisti coinvolti in diverse azioni di protesta e violenza. Tra gli episodi più rilevanti, il blocco della stazione di Porta Susa, l’irruzione all’aeroporto Sandro Pertini di Caselle, e attacchi contro la sede della Città Metropolitana, Leonardo e La Stampa. Le autorità hanno contestato a questi soggetti vari atti di vandalismo e disturbo della sicurezza pubblica.

Torino, 23 gennaio 2026 – Il blocco della stazione ferroviaria di Porta Susa, l’irruzione all'aeroporto Sandro Pertini di Caselle e nella sede della Città Metropolitana di Torino, le proteste alle Ogr Torino durante l’Italian Tech Week e sotto alla sede di Leonardo in corso Francia, per finire con il blitz nella sede del quotidiano La Stampa. Sono le azioni, tutte avvenute tra settembre e novembre 2025, per le quali il gip del tribunale di Torino ha notificato la fissazione degli interrogatori preventivi per 18 antagonisti – di cui 13 sono già sottoposti a misure dal 9 gennaio –, per i quali la procura di Torino ha depositato una richiesta di misura cautelare, con l'ipotesi degli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

