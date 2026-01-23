Torino violenze in piazza e a La Stampa | chiesto l’arresto per 18 antagonisti

Nella giornata di oggi, la Polizia di Torino ha notificato i decreti di interrogatorio preventivo a 18 antagonisti coinvolti in episodi di violenza in piazza e presso La Stampa. La Procura ha richiesto misure cautelari, tra cui gli arresti domiciliari, per reati quali danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La vicenda evidenzia le azioni giudiziarie in corso per garantire la sicurezza pubblica.

La Polizia di Stato della Questura di Torino ha proceduto alla notifica del decreto di fissazione degli interrogatori preventivi emessi dal Gip di Torino nei confronti di 18 militanti antagonisti per i quali la Procura della Repubblica ha depositato una richiesta di misura cautelare di arresti domiciliari per i reati di danneggiamento, violenza privata aggravata, resistenza aggravata e lesioni a Pubblico ufficiale. I fatti riguardano innanzitutto la manifestazione in sostegno alla Global Sumud Flotilla svoltasi il 24 settembre, in occasione della quale circa 1.500 persone, dopo essersi ritrovate in piazza Castello, hanno sfilato per le vie del centro fino a raggiungere la stazione ferroviaria di Porta Susa, dove circa 700 manifestanti, dopo aver forzato uno degli accessi, hanno fatto ingresso in stazione e occupato per circa un’ora e venti minuti i binari ferroviari, determinando il blocco della circolazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

