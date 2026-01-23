La Polizia di Torino ha notificato 18 interrogatori preventivi a militanti antagonisti coinvolti in violenze in piazza e davanti alla sede de La Stampa. La Procura ha avanzato richieste di arresto domiciliare per reati quali danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’indagine si concentra su episodi di violenza e danni causati durante le proteste, con l’obiettivo di assicurare responsabilità e tutela della sicurezza pubblica.

La Polizia di Stato della Questura di Torino ha notificato il decreto di fissazione degli interrogatori preventivi, disposto dal gip di Torino, nei confronti di 18 militanti antagonisti: per tutti la Procura ha depositato la richiesta degli arresti domiciliari, contestando i reati di danneggiamento, violenza privata aggravata, resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale. I fatti riguardano innanzitutto la manifestazione in sostegno alla Global Sumud Flotilla svoltasi il 24 settembre, in occasione della quale circa 1.500 persone, dopo essersi ritrovate in piazza Castello, hanno sfilato per le vie del centro fino a raggiungere la stazione ferroviaria di Porta Susa, dove circa 700 manifestanti, dopo aver forzato uno degli accessi, hanno fatto ingresso in stazione e occupato per circa un’ora e venti minuti i binari ferroviari, determinando il blocco della circolazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Violenze in piazza e alla sede de La Stampa: chiesto l'arresto per 18 antagonisti

Torino, violenze in piazza e a La Stampa: chiesto l’arresto per 18 antagonistiNella giornata di oggi, la Polizia di Torino ha notificato i decreti di interrogatorio preventivo a 18 antagonisti coinvolti in episodi di violenza in piazza e presso La Stampa.

Leggi anche: ? Assalto alla Redazione de La Stampa: 34 Antagonisti Identificati a Torino

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Pro-Pal, a Torino fermi di polizia per violenze a corteo di ottobre; Traditi da cappelli e tute postati sui social: così è stata incastrata la gang del corteo ProPal; Violenze ai cortei pro Palestina, disposte misure cautelari a Torino; Esquilino, dormitorio in piazza Vittorio. I comitati organizzano un sit-in: Non è possibile uscire di casa e avere paura.

Torino, violenze in piazza e a La Stampa: chiesto l’arresto per 18 antagonistiScontri al No Meloni Day. Torino, Italia - 14 Novembre 2025 - Cronaca - ... msn.com

Violenze e danneggiamenti durante le proteste a Torino, la Procura chiede gli arresti domiciliari per 18 antagonistiDagli scontri in piazza Castello all’assalto a Porta Susa e all’aeroporto di Caselle, il gip avvia gli interrogatori preventivi su una lunga scia di episodi tra settembre e novembre ... giornalelavoce.it

La Uil in piazza a Roma per il popolo iraniano. Solidarietà a chi lotta per libertà, giustizia e dignità contro repressione, arresti e violenze di Stato. La libertà sia sempre e ovunque un diritto universale. https://www.facebook.com/share/v/17tHHBPojH/ - facebook.com facebook