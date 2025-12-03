Silvio Viale assolto il ginecologo-politico accusato di violenza sessuale | In una visita toccare non significa palpare

Silvio Viale, ginecologo torinese, figura storica del dibattito sulla salute riproduttiva e consigliere comunale dei Radicali +Europa, è stato assolto dalle accuse di violenza. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Silvio Viale, assolto il ginecologo-politico accusato di violenza sessuale: «In una visita toccare non significa palpare»

Torino. Su Askatasuna e sul raid a "La Stampa": le parole del sindaco di Torino Stefano Lo Russo, ai margini del Consiglio comunale del primo dicembre 2025.

