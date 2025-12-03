Silvio Viale assolto il ginecologo-politico accusato di violenza sessuale | In una visita toccare non significa palpare

3 dic 2025

Silvio Vialeginecologo torinese, figura storica del dibattito sulla salute riproduttiva e consigliere comunale dei Radicali +Europa, è stato assolto dalle accuse di violenza. 🔗 Leggi su Leggo.it

Silvio Viale, ginecologo torinese, figura storica del dibattito sulla salute riproduttiva e consigliere comunale dei Radicali +Europa, è stato assolto dalle accuse di violenza sessuale.

