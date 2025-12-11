I riconoscimenti del Comune ad atleti dirigenti e società | al Teatro Politeama torna Palermo premia lo sport
Lunedì 22 alle ore 17, al Teatro Politeama, si svolgerà l'evento
Appuntamento alle ore 17 di lunedì 22 al Politeama per atleti, dirigenti, società di Palermo e provincia, risultati vincitori nel corso del 2025 di medaglie d’oro o campionati italiani o internazionali. Saranno i protagonisti dell’edizione 2025 di “Palermo Premia lo Sport”, manifestazione indetta. 🔗 Leggi su Today.it
Alle 10.30 la consegna delle benemerenze civiche del Comune: 42 riconoscimenti tra medaglie d’oro, premi alla memoria e attestati ? - facebook.com Vai su Facebook
Quattro canottieri premiati in Consiglio Comunale. Riconoscimenti per Tamberi, Meliani, Garruccio e Kainlauri: un anno straordinario per il canottaggio calcinaiolo: comune.calcinaia.pi.it/novita/i-fanta… Vai su X
Benemerenze CONI, Brindisi tra le città più premiate: quattro riconoscimenti per dirigenti, tecnici e società - Nel prestigioso Teatro “Sebastiano Arturo Luciani” si è svolta la cerimonia di consegna delle Benemerenze CONI, considerata il momento più significativo d ... Lo riporta brundisium.net
Venerdì 12 dicembre a villa Butera doppia celebrazione : il XIII premio “Azzurri D'Italia" ed i riconoscimenti per il Running Sicily – Trofeo Packitalia. - Riceviamo e pubblichiamo: Sarà la cornice prestigiosa di Villa Butera a Bagheria ad accogliere, venerdì 12 dicembre, un pomeriggio interamente dedicato allo sport siciliano. Come scrive comune.bagheria.pa.it