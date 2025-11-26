Cascina premia lo sport | i riconoscimenti agli atleti e alle società più meritevoli

Cascina (PI), 26 novembre 2025 – Il Comune di Cascina nei giorni scorsi ha onorato i suoi atleti e le società sportive con una cerimonia che ha travalicato la semplice premiazione, trasformandosi in un momento di incontro e celebrazione dei veri valori sociali dello sport. La manifestazione ha coinvolto l’intera comunità sportiva cascinese, premiando oltre venti associazioni e numerosi atleti di tutte le età – dalle promesse ai veterani – e di tutti i livelli, dagli amatori ai detentori di titoli nazionali e internazionali. “Come amministrazione comunale – spiega il sindaco Michelangelo Betti e l’assessora allo sport Francesca Mori – abbiamo voluto consegnare i riconoscimenti agli atleti delle società del Comune di Cascina, che sono il nostro orgoglio sportivo, di tutte le età e di tutte le prestazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

