Alla corte dei Farnese le sonorità del Seicento barocco al PalabancaEventi

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 dicembre al PalabancaEventi di via Mazzini si tiene un concerto dedicato alle sonorità del Seicento barocco, intitolato

alla corte dei farnese le sonorit224 del seicento barocco al palabancaeventi

© Ilpiacenza.it - "Alla corte dei Farnese", le sonorità del Seicento barocco al PalabancaEventi

Mercoledì 17 dicembre, alle ore 18 al PalabancaEventi di via Mazzini manifestazione collaterale alla rassegna con i Solisti dell’Orchestra Filarmonica Italiana a cura della Amici della lirica "Alla corte dei Farnese: arte e musica nel Seicento barocco", questo il tema del concerto, a cura degli. Ilpiacenza.it