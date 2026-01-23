Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-01-2026 ore 20 | 25

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 23 gennaio 2026 alle ore 20:25. Segnalati ritardi sulla Flaminia vicino a Morlupo a causa di un incidente, con code tra via San Michele e via Campagnanese in direzione Terni. La situazione sulla rete principale è tornata alla normalità. Si segnala inoltre la chiusura notturna della rampa di uscita sul Raccordo Anulare verso l’Appia, valida fino al 28 gennaio. Per ulteriori dettagli, consultate il sito di

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio invito All'attenzione per chi è in transito sulla Flaminia nei pressi di Morlupo a causa di un incidente Ci sono code tra il bivio per via San Michele e il bivio per via campagnanese in direzione Terni circolazione è rientrata nella norma per il resto sulla rete viaria dove non si segnalano particolari problemi Concludiamo con i cantieri attivi diramazione Roma Sud fino al 28 gennaio sarà chiusa per lavori la rampa di uscita sul Raccordo Anulare in direzione dell'appia in fascia oraria notturna tra le 21 e le 5 del mattino attenzione quindi alla segnaletica sul posto da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto ora un messaggio sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 1 gennaio 2026: si segnalano incidenti, disagi sulla A1 e A24, e restrizioni notturne sulla tangenziale per contenere l'inquinamento acustico.

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 23 gennaio 2026 alle ore 10:25.

