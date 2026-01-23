Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-01-2026 ore 19 | 10

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 23 gennaio 2026 alle ore 19:10. A causa di un veicolo in fiamme al km 17 del raccordo anulare, si registrano code e rallentamenti tra via Mario De Bernardi e Parco Leonardo in direzione del raccordo. Si consiglia di monitorare le condizioni del traffico tramite Astral Infomobilità, il servizio regionale per informazioni in tempo reale.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Roma Fiumicino a causa di un veicolo in fiamme al km 17 ci sono incolonnamenti tra via Mario De Bernardi e Parco Leonardo in direzione del raccordo anulare al momento si transita su una sola corsia lungo il tratto interessato raccordo dove permangono code a tratti in carreggiata esterna a partire dall'uscita per via Laurentina fino alla Tuscolana interna code tra Cassia bis Salaria in direzione dello stesso raccordo code sul tratto Urbano della A24 da via Fiorentini fino a Tor Cervara e sulla Flaminia qui a partire da via di Grottarossa da-gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio

