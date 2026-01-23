Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-01-2026 ore 16 | 25

Ecco un’introduzione per il servizio di aggiornamenti sulla viabilità del Lazio: Aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità della regione Lazio del 23 gennaio 2026 alle ore 16:25. Astral Infomobilità segnala rallentamenti e code sulla A24 Roma-Teramo a causa di cantieri tra Castel Madama e Tivoli, e sul Raccordo Anulare in direzione Roma. Problemi anche sulla ferrovia Roma Viterbo, con chiusure anticipate per lavori, e servizi sostitutivi disponibili. Per ulteriori dettagli,

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A24 Roma Teramo per la presenza di cantieri Si procede a rilento tra Castel Madama e Tivoli In entrambe le direzioni e stiamo sulla Roma Teramo dove abbiamo rallentamenti lungo tratto Urbano a partire da via Fiorentini fino al Raccordo Anulare sullo stesso raccordo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla tua collana interna code tra Cassia bis Salaria tra Bufalotta e La Rustica in uscita dalla città code sulle consolari Flaminia Salaria rispettivamente a partire da Corso Francia e dalla tangenziale est e passiamo al trasporto pubblico sulla tratta extraurbana della ferrovia regionale Roma Viterbo per lavori edili l'infrastruttura disposta chiusura anticipata nella tratta Catalano Viterbo dal lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni saranno alle 17:15 da Viterbo alle 17:25 da Catalano poi attivi bus sostitutivi da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma e Regione Lazio al 1 gennaio 2026 alle ore 16:25.

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 16 gennaio 2026 alle ore 16:25.

