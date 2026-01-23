Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-01-2026 ore 07 | 25

La viabilità a Roma e nel Lazio del 23 gennaio 2026 presenta alcune criticità, tra cui code e rallentamenti su diverse arterie principali, come il raccordo anulare, la A24 e la Via Flaminia. Si segnalano anche congestioni nelle zone urbane e in alcune strade del quadrante sud. È importante prestare attenzione alle condizioni stradali, specialmente con l’arrivo dell’inverno, e rispettare le norme di sicurezza per viaggiare in sicurezza.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio abbiamo con il raccordo anulare dove segnaliamo le prime code interna tra Casilina e Ardeatina e tra Laurentina e Colombo anche per incidente e scorrevole Al momento la circolazione in carreggiata esterna traffico intenso invece sultato Urbano della A24 dal raccordo alla tangenziale est in direzione centro Ci sono code rallentamenti sulla a91 Roma Fiumicino altezza viadotto della Magliana in direzione del lo dirò Ma ti amo lo sguardo alle consolari code sulla via Flaminia tra raccordo anulare via due ponti in direzione centro sempre nella stessa direzione code sulla Salaria tra Villa Spada in via dei Prati Fiscali ancora code sulla Cassia tra la storia e Tomba di Nerone due sensi di marcia si rallenta su via Appia 3 Ciampino via delle Capannelle e spostiamo nel quadrante sud della capitale coda in direzione raccordo sulla via del mare tra ciglia e Vitinia sulla via Cristoforo Colombo tra via Wolf Ferrari e via di Malafede in chiusura segnaliamo code a tratti per traffico intenso sempre in direzione della raccordo su via Pontina tra Pomezia e Castel di Decima ed è tutto da Federico a Astral infomobilità Grazie per l'attenzione ora un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

