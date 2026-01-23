Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-01-2026 ore 09 | 10

Ecco l'introduzione richiesta: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 23 gennaio 2026 alle 09:10. La rete stradale presenta alcune criticità, tra cui code sulla Pontina tra Castel Romano e Pomezia Nord, sul Raccordo Anulare tra Nomentana e Casilina, e sulla A24 tra Portonaccio e la tangenziale est. Si consiglia di prestare attenzione e pianificare eventuali percorsi alternativi. Questo servizio è fornito da Astral Infomobilità, Regione Lazio.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio segnaliamo ancora l'incidente sulla Pontina con le code tra Castel Romano Pomezia Nord verso il capoluogo pontino si transita solo su corsia di sorpasso prestare attenzione e ci sposiamo sul Raccordo Anulare dove segnare dell'interno a tra diramazione Roma nord Nomentana tra Casilina e Ardeatina in esterna code tra 24 e Casilina traffico intenso sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale est verso il centro di Roma code sulla Roma Fiumicino altezza del viadotto della Magliana verso il centro di Roma piano guarda le consolari sulla Flaminia code tra raccordo anulare via dei Due Ponti verso il centro e anche sulla Salaria tra spada in via dei Prati Fiscali sempre verso il centro invece nelle due direzioni il traffico sulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

