Real estate a Roma la visione di Christian Esposito | Vi spiego cosa significa fare l' agente immobiliare
Christian Esposito, agente immobiliare salernitano trapiantato a Roma, condivide la sua esperienza e visione del settore. A soli 19 anni, senza certezze ma con tanta determinazione, ha deciso di intraprendere questa strada. In questo articolo, ci racconta cosa significa essere un agente immobiliare nella capitale e come la passione possa fare la differenza.
"A 19 anni non avevo certezze. Avevo fame". A parlare è Christian Esposito, agente immobiliare. Salernitano, trapiantato a Roma. Dopo la Maturità ha deciso di iniziare a lavorare: gavetta su gavetta, appuntamenti in giro per la Capitale. Abito doppiopetto, giacca e cravatta. E sui social, dove va fortissimo, i Reel per raccontare quello che fa. Oggi Esposito è il direttore commerciale della Berkshire Hathaway tra le più grandi società immobiliare di Roma che si occupa di luxury real estate Sei entrato subito nel lavoro. Perché? «Perché non potevo permettermi di aspettare. A 19 anni ho capito una cosa: nessuno sarebbe arrivato a salvarmi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
DeA Capital Real Estate Sgr lancia una Sicaf con M&G nel settore logistico ilsole24ore.com/art/dea-capita… Vai su X
Il primo passo verso una carriera di successo nel real estate inizia con una scelta: RE/MAX CityHome. Formazione continua, strumenti evoluti e libertà imprenditoriale: tutto ciò che ti serve per crescere. Unisciti al nostro team! #remaxcityhome #agenziaimmo - facebook.com Vai su Facebook
Real estate a Roma, la visione di Christian Esposito: "Vi spiego cosa significa fare l'agente immobiliare" - A parlare è Christian Esposito, agente immobiliare. Segnala iltempo.it
Imu, la mappa delle città più e meno care in vista del saldo del 16 dicembre. In cima Roma (3.500 euro ... ilfattoquotidiano.it
Milan-Sassuolo, arbitro Crezzini: ecco i precedenti con le due squadre. Al VAR… pianetamilan.it
”Ho esagerato”. La famosa cantante italiana cerca il fidanzato sull’app di incontri, ma finisce malissimo tvzap.it
“Ornella Vanoni? Nessuno in grado di prendere il suo posto. Per me si è fermato tutto a Giorgia e Carmen ... ilfattoquotidiano.it
Medicina, secondo appello dopo il “semestre filtro”. In Statale solo in cento hanno accettato i voti del ... ilgiorno.it
Disagio socio-economico 2021: la nuova mappa ISTAT delle città italiane puntomagazine.it