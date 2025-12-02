vi racconto la visione strategica di leone xiv per il mediterraneo parla centemero

L’hanno ribattezzata la piccola Onu, o il Palazzo di vetro del mare nostrum. L’Assemblea parlamentare del Mediterraneo è un’agorà di dialogo politico e promozione di valori che da un anno è guidata dal parlamentare italiano Giulio Centemero. Dodici mesi altamente complessi e densi di eventi, dai riverberi delle guerre sui singoli Paesi mediterranei alle nuove strategie energetiche, dalla convivenza tra sistemi diversi alla novità sociale, industriale e geopolitica rappresenta dal Piano Mattei, passando per il viaggio di papa Leone XIV in queste ore in Turchia e Libano. Formiche.net ne ha parlato con il deputato leghista. 🔗 Leggi su Formiche.net

