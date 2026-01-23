Vetrine di Natale trionfa l’Ottica di Filippo

Mercoledì si sono svolte le premiazioni della dodicesima edizione del concorso Vetrine di Natale a Poggio Renatico, promosso dal Comune in collaborazione con Confcommercio. Tra i riconoscimenti, spicca l’Ottica di Filippo, che si è distinta per l’allestimento natalizio. Questo evento rappresenta un momento importante per valorizzare il commercio locale e l’atmosfera festiva del periodo.

È arrivato il momento più atteso per i commercianti di Poggio Renatico: mercoledì si sono svolte le premiazioni per il tradizionale concorso delle Vetrine di Natale – dodicesima edizione – promosso dal Comune in collaborazione con Confcommercio. Il concorso si è tenuto dall’8 al 31 dicembre coinvolgendo una ventina di attività di prossimità tra il capoluogo e le frazioni. Vince l’edizione 2025 il negozio ‘ L’Ottica di Filippo ’ seguito dalla parrucchiera ‘Arte e Tendenza’. Infine al terzo gradino dell’ideale podio si è classificato il bar il ‘Rifugio di Jo’, tutte situate nel capoluogo. La cerimonia di premiazione, nella sala del Castello Lambertini, ha visto la presenza del sindaco Daniele Garuti, affiancato dall’assessore alle Attività produttive Rodolfo Sani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

