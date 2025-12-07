Ciclocross | Vanthourenhout trionfa a Terralba in Coppa del Mondo Top 10 per Filippo Agostinacchio

Michael Vanthourenhout si è imposto in occasione della prova maschile élite valida per la tappa della Coppa del Mondo 2025 di ciclocross andata in scena questa settimana in Italia, precisamente in quel di Terralba, località della Sardegna. Grande prova quello del belga, autore di una gara di grande sacrificio in cui ha cercato di tenere alto il ritmo dall’inizio alla fine, fermando il cronometro a 1:03:17 precedendo di un solo secondo l’olandese Joris Nieuwenhuis e il connazionale Laurens Sveeck, rispettivamente secondo e terzo classificato. Più lontano l’altro olandese, ovvero Ryan Kamp, arrivato al traguardo con sette secondi di distacco rispetto al primo della classe piazzandosi davanti ai tre avversari del belgio Niels Vandeputte (+8’), Victor Van de Putte (+11’) e Toon Vandebosch (+13’). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclocross: Vanthourenhout trionfa a Terralba in Coppa del Mondo. Top 10 per Filippo Agostinacchio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

LIVE Ciclocross, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia punta su Fontana e Ceolin, duello tra Nys e Vanthourenhout?

LIVE Ciclocross, Europei 2025 in DIRETTA: Vanthourenhout ci prova, gli olandesi rispondono

LIVE Ciclocross, Europei 2025 in DIRETTA: attacca ancora Vanthourenhout

CICLOCROSS - COPPA DEL MONDO ANCORA NYS! SORPRESA VAN ALPHEN FRA LE RAGAZZE Secondo appuntamento con la Coppa del Mondo che fa tappa a Flamanville, in Francia. Dopo un paio di giri in lunga fila indiana il primo strappo è di Ny - facebook.com Vai su Facebook

CDM ciclocross, Michael Vanthourenhout ha la meglio a Terralba al termine di una gara molto equilibrata – 8° Filippo Agostinacchio - Trionfo di Michael Vanthourenhout nella prova uomini élite di Coppa del Mondo di Ciclocross ... Da msn.com

Coppa del Mondo ciclocross Terralba 2025 oggi: orari, tv, programma, streaming - La Coppa del Mondo di ciclocross arriva alla terza tappa e sarà in Italia a Terralba. Secondo oasport.it

CICLOCROSS, LA COPPA DEL MONDO PREPARA LO SBARCO IN SARDEGNA - Cross World Cup, promossa da Flanders Classics sotto l'egida dell’UCI, prevede 12 tappe in sei nazioni, e la tappa di Terralba Marceddì sarà la terza della ... Secondo tuttobiciweb.it