Un concorso fra le vetrine di Natale

Insieme alle luci contribuiscono a creare la gioiosa atmosfera del Natale: le vetrine, nel periodo che precede le festività, rendono ancora più magico l'ambiente cittadino. Per questo motivo l'Amministrazione comunale ha deciso di promuovere il concorso "Natale in vetrina", un'iniziativa che, oltre a contribuire alla realizzazione di una calda atmosfera natalizia, aiuta anche a richiamare l'attenzione dei cittadini sugli stessi negozi del territorio. Per partecipare al concorso le attività commerciali, artigianali e i pubblici esercizi devono allestire la vetrina a tema natalizio: i partecipanti dovranno vestirla a festa, secondo la propria libera interpretazione e fantasia rispettando il tema prescelto.

