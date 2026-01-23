Il vertice Italia-Germania si concentra sulla collaborazione tra i due paesi, con Meloni che sottolinea come siano più vicini che mai. In un contesto europeo, si evidenzia l'importanza di assumersi responsabilità e affrontare le sfide con coraggio, trasformando le crisi in opportunità per un futuro condiviso. Un dialogo essenziale per rafforzare il ruolo dell’Europa nel panorama internazionale.

AGI - "L' Europa deve scegliere se intende essere protagonista del suo destino o subirlo. Serve coraggio e responsabilità e trasformare le crisi in opportunità. Così la premier Giorgia Meloni, nel punto stampa con il Cancelliere Friedrich Merz al termine del vertice intergovernativo Italia-Germania a Villa Doria Pamphilj, a Roma. "Serve un' Europa autorevole, consapevole del proprio ruolo ", dice la premier. “Io personalmente sono convinta che in questo tornante della storia Italia e Germania abbiano una responsabilità particolare, chiaramente per storia, per peso, per leadership”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Vertice Italia-Germania: Meloni, "siamo più vicini che mai"

Vertice Meloni-Merz, la premier: «Ue scelga se essere protagonista o subire il suo destino. Italia e Germania più vicini che mai»Il vertice tra Meloni e Merz ha messo in evidenza l’importanza della collaborazione tra Italia e Germania su temi chiave come competitività, difesa e accordi economici.

Vertice Italia-Germania. Meloni: «L'Ue scelga adesso se essere protagonista». Merz: «I nostri Paesi mai così vicini». Linea comune sul dialogo con TrumpIl vertice tra Italia e Germania ha evidenziato un rafforzamento dei legami tra i due paesi, con Meloni e Merz che sottolineano l'importanza di un ruolo attivo dell'Europa nel contesto internazionale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Oggi il vertice a Roma Italia?Germania: Meloni e Merz per una nuova Ue; Vertice intergovernativo tra Italia e Germania; Merz atteso in Italia da Meloni: nasce asse strategico Roma-Berlino; Italia-Germania, oggi vertice Meloni con Merz: cooperazione rafforzata tra Roma e Berlino.

Vertice Italia-Germania. Meloni: «L'Ue scelga adesso se essere protagonista». Merz: «I nostri Paesi mai così vicini». Linea comune sul dialogo con Trump«Italia e Germania sono oggi più vicine che mai. Questo è una buona notizia per i nostri popoli e l'Europa nel suo complesso». Lo ha detto la ... ilmattino.it

Meloni: «L'Ue scelga adesso se essere protagonista». Merz: «Italia e Germania mai così vicine». Linea comune sul dialogo con Trump«Italia e Germania sono oggi più vicine che mai. Questo è una buona notizia per i nostri popoli e l'Europa nel suo ... msn.com

Fratelli d’Italia, vertice a Roma per le Amministrative di Agrigento: Pisano vicino al ritorno Sul tavolo ovviamente il tema delle Amministrative 2026, regge il nome di Luparello ma non è il solo... - facebook.com facebook

Vertice Italia-Germania, asse Meloni-Merz per una nuova Ue e dialogo con Trump x.com