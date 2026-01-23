Vertice Italia-Germania domanda shock sulla salute di Trump | la risposta secca di Meloni

Durante il vertice Italia-Germania a Roma, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affrontato due domande dirette sulla salute di Donald Trump, in una conferenza stampa caratterizzata da chiarezza e sobrietà. L'incontro ha visto i leader discutere di questioni europee, mentre Meloni ha risposto con fermezza alle interrogazioni sui temi di attualità, mantenendo un tono rispettoso e istituzionale.

Durante la conferenza stampa al termine del vertice intergovernativo Italia-Germania a Roma, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata chiamata a rispondere a due domande particolarmente dirette sul presidente americano Donald Trump. I quesiti, posti da una giornalista in sala, hanno riguardato l’autocandidatura del tycoon al Premio Nobel per la Pace e presunti problemi legati alla sua salute mentale. La replica sui dubbi sulla salute mentale. Meloni ha risposto con fermezza, respingendo l’impostazione della domanda e richiamando il principio del rispetto delle scelte democratiche. «Donald Trump è il presidente eletto degli Stati Uniti», ha affermato, sottolineando come valutazioni simili siano state rivolte in passato anche ad altri leader. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Vertice Italia-Germania: Meloni, "ho chiesto a Trump di rivedere il Board of peace"Durante il vertice Italia-Germania, Meloni ha evidenziato di aver chiesto a Donald Trump di rivedere il Board of Peace per Gaza, sottolineando che l'iniziativa presenta alcuni problemi di carattere costituzionale.

Vertice Italia-Germania. Meloni: «L'Ue scelga adesso se essere protagonista». Merz: «I nostri Paesi mai così vicini». Linea comune sul dialogo con TrumpIl vertice tra Italia e Germania ha evidenziato un rafforzamento dei legami tra i due paesi, con Meloni e Merz che sottolineano l'importanza di un ruolo attivo dell'Europa nel contesto internazionale.

