Durante il vertice Italia-Germania, Meloni ha evidenziato di aver chiesto a Donald Trump di rivedere il Board of Peace per Gaza, sottolineando che l'iniziativa presenta alcuni problemi di carattere costituzionale. La discussione si è concentrata sulle implicazioni legali e sulla necessità di chiarimenti riguardo alla configurazione dell'iniziativa, evidenziando l'importanza di un approccio equilibrato e rispettoso delle normative vigenti.

AGI - Sul Board of Peace per Gaza "ho detto a Donald Trump che per noi ci sono oggettivamente dei problemi di carattere costituzionale per come l'iniziativa è stata configurata. Ho chiesto anche la disponibilità a riaprire questa configurazione per andare incontro alle necessità non solo dell' Italia ma anche di altri Paesi europei ". Così la premier Giorgia Meloni, rispondendo alle domande al termine del vertice intergovernativo Italia-Germania. "Noi dobbiamo tentare di fare questo lavoro. La presenza di Paesi come i nostri può fare la differenza. Questa è la nostra posizione, poi si vedrà quali sono i margini per trovare posizioni condivise", ha concluso. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Vertice Italia-Germania: Meloni, "ho chiesto a Trump di rivedere il Board of peace"

Meloni deve tenere l'Italia fuori dal Board of Peace di Trump per via dell'articolo 11 della CostituzioneL'Italia potrebbe evitare di partecipare al Consiglio di Pace per Gaza, promosso dagli Stati Uniti, per rispetto dell'articolo 11 della Costituzione.

Invito scandaloso, Trump ha chiesto Vladimir Putin a fare parte del Board of PeaceRecentemente, Donald Trump ha invitato Vladimir Putin a entrare a far parte del Board of Peace, un passo che ha suscitato attenzione a livello globale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Oggi il vertice a Roma Italia?Germania: Meloni e Merz per una nuova Ue; Vertice intergovernativo tra Italia e Germania; Merz atteso in Italia da Meloni: nasce asse strategico Roma-Berlino; Italia-Germania, oggi vertice Meloni con Merz: cooperazione rafforzata tra Roma e Berlino.

Vertice Meloni-Merz. La premier: L’Europa decida se essere protagonista del suo destino e Italia-Germania più vicine che maiAccordo sulla cooperazione rafforzata in materia di sicurezza, difesa e resilienza, firmato da Giorgia Meloni e da Friedrich Merz ... dire.it

Meloni: «L'Ue scelga se essere protagonista» Merz: «Italia e Germania mai così vicine»«Italia e Germania sono oggi più vicine che mai. Questo è una buona notizia per i nostri popoli e l'Europa nel suo ... msn.com

Fratelli d’Italia, vertice a Roma per le Amministrative di Agrigento: Pisano vicino al ritorno Sul tavolo ovviamente il tema delle Amministrative 2026, regge il nome di Luparello ma non è il solo... - facebook.com facebook

Vertice Italia-Germania, asse Meloni-Merz per una nuova Ue e dialogo con Trump x.com