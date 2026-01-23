Ventiquattresima giornata basket Eurolega 2025 206 | l’Olimpia si spegne nel finale vince Zalgiris

Nella ventiquattresima giornata di Eurolega 20252026, l’Olimpia Milano ha subito la sua terza sconfitta consecutiva, perdendo in casa contro lo Zalgiris per 82-86. La partita ha visto i padroni di casa spegnersi nel finale, permettendo agli avversari di conquistare il successo. Un risultato che evidenzia le difficoltà della squadra meneghina in questa fase della competizione.

Terza sconfitta consecutiva per Milano che, nella ventiquattresima giornata basket Eurolega 20252026, viene superata dallo Zalgiris per 82-86. Dopo essere stata avanti fino al terzo periodo, l’Olimpia si scioglie e non è più in grado di recuperare. VENTIQUATTRESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 20252026: OLIMPIA MILANO-ZALGIRIS 82-86 I padroni di casa partono forte con la coppia Shields-Nebo per il +11, ma Kaunas trova velocemente il pareggio(2-2). Milano piazza subito un parziale di 8-0, recuperato dagli ospiti, che vanno all’intervallo lungo avanti di un punto(45-44). Nel terzo quarto, l’aggressività di Milano ha il picco: 13-2 con Shields ancora protagonista, e partita che sembra girare per il 67-60. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

