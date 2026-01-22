LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 0-0 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | si parte all’Allianz Cloud

Segui in tempo reale la partita di Eurolega tra Olimpia Milano e Zalgiris Kaunas all'Allianz Cloud. Aggiornamenti costanti sul punteggio e le azioni principali, con un focus su momenti salienti e statistiche. Restate con noi per non perdere gli sviluppi di questa sfida del 2026, in un contesto di analisi obiettiva e informativa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-6 Attacca Shields. 10-6 12 ai liberi per Giedraitis. 10-5 Gran palla di Shields, ottimo tap-in di Nebo. 8-5 Bel canestro di LeDay. 6-5 Tripla di Francisco. 6-2 Nebo da sotto il canestro. 4-2 A segno anche il libero supplementare. 3-2 TIPLA DI SHIELDS. 0-2 22 per Brazdeikis che inaugura il match dalla lunetta. 20.30 SI PARTE!!!!!! 20.29 Tutto pronto per la palla a due! 20.27 Coach Poeta cambia subito qualcosa dall'ultimo match. Nel quintetto titolare figura infatti Josh Nebo, con lui anche Ellis, Brooks, Shields e LeDay. 20.25 I lituani, primi per triple segnate, vogliono invece consolidare la loro posizione in classifica.

