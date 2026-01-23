Vandali in azione a Capri Leone imbrattata la casa di Bernardette Grasso e altre abitazioni

A Capri Leone e Rocca di Caprileone, alcuni edifici, tra cui la casa della sindaca Bernardette Grasso, sono stati danneggiati da atti di vandalismo. L'episodio ha coinvolto diverse abitazioni nelle due località, sollevando preoccupazione tra i residenti. Le autorità stanno indagando per individuare i responsabili e ripristinare la sicurezza e la tranquillità delle comunità coinvolte.

Vandali in azione a Rocca di Caprileone dove la casa della sindaca di Capri Leone, on. Bernardette Grasso, e altre abitazioni della frazione di Rocca sono state oggetto prese di mira. Ignoti, approfittando dell'oscurità, hanno utilizzato una bomboletta di spray nero per lasciare scritte sulla.

