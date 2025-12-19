Il sindaco Ceffa a processo | Mi ricandido

Il sindaco Ceffa si trova sotto processo, ma annuncia già la sua ricandidatura. La sentenza è prevista per il 8 luglio, oltre la data delle prossime elezioni primaverili. Un momento di grande tensione politica e personale, che potrebbe influenzare il futuro della città e le decisioni degli elettori. La vicenda si dipana tra attese, polemiche e una forte determinazione del primo cittadino a rimanere in carica.

La sentenza è prevista per il prossimo 8 luglio, vale a dire ben oltre la scadenza elettorale di primavera. E per questo il sindaco uscente di Vigevano, Andrea Ceffa (nella foto), ha annunciato ufficialmente la sua decisione di ricandidarsi. La notizia è giunta a margine dell’udienza del processo che lo vede imputato per corruzione in relazione ai fatti ormai noti come la "congiura di Sant’Andrea" di fine 2024, quando la minoranza con l’appoggio di alcuni esponenti dell’amministrazione, tentò senza riuscirci, di far cadere il sindaco. Proprio dopo quei fatti, secondo l’accusa, Ceffa avrebbe tentato di assicurarsi il voto della consigliera di maggioranza Roberta Giacometti facendole avere, attraverso una collega, una consulenza da 6 mila euro lordi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

