Antonia Dell'Atte | Mio marito mi picchiava calci mentre ero incinta Mediaset licenzia Alessandro Lecquio

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La modella e musa di Armani ha parlato delle violenze subite per mano del suo ex marito. Mediaset ha licenziato l'opinionista di Telecinco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

antonia atte mio maritoAntonia Dell’Atte: “Mio marito mi picchiava, calci e pugni mentre ero incinta”, Mediaset licenzia Alessandro Lecquio - La modella e musa di Armani ha parlato delle violenze subite per mano del suo ex marito. Lo riporta fanpage.it

antonia atte mio marito“Il primo calcio mentre ero incinta, al ritorno dalla luna di miele" - Dopo le sue dichiarazioni, l'emittente spagnola ha preso provvedimenti ... ilfattoquotidiano.it scrive

antonia atte mio maritoAntonia Dell'Atte, la modella musa di Armani denuncia l'ex marito per violenza: «Mi picchiò incinta». Mediaset Spagna lo licenzia - La celebre ex modella pugliese Antonia Dell'Atte, originaria di Ostuni (Brindisi) e musa di Giorgio Armani negli anni Ottanta, ha rotto il silenzio sulle ... Scrive msn.com

