Valeria Marini choc alla camera ardente di Valentino | c’erano le telecamere VIDEO

Il 22 gennaio, Valeria Marini ha visitato la camera ardente di Valentino Garavani presso la Fondazione PM23 a Roma, rendendo omaggio allo stilista scomparso. La presenza della showgirl è stata documentata dalle telecamere, testimonianza dell’importanza dell’evento. Questa visita ha rappresentato un momento di commozione e rispetto nei confronti di una figura di rilievo nel mondo della moda italiana.

Nel pomeriggio del 22 gennaio, la showgirl Valeria Marini si è recata a Roma, presso il palazzo della Fondazione PM23, per rendere omaggio allo stilista Valentino Garavani. Nella sede della fondazione era stata allestita la camera ardente per l'ultimo saluto al noto creatore di moda, figura di riferimento per il sistema dello stile italiano e internazionale. All'esterno dell'edificio, al termine della visita, la presenza di telecamere, giornalisti e operatori ha creato un contesto di forte attenzione mediatica. In questo scenario si è verificato un episodio che, ripreso in video, è stato rapidamente condiviso sui social network.

