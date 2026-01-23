Ma come… Valeria Marini imbarazzo fuori alla camera ardente di Valentino

Durante la camera ardente di Valentino, Valeria Marini ha mostrato un momento di imbarazzo che ha attirato l’attenzione sui social. L’episodio, avvenuto in un contesto di grande rispetto e sobrietà, ha suscitato reazioni contrastanti tra utenti e commentatori. Un episodio che evidenzia come anche momenti di dolore possano essere vissuti in modo personale e diverso da ciascuno.

Un momento di evidente imbarazzo, consumato in un contesto solenne e delicato, sta facendo il giro dei social e accendendo il dibattito tra fan e detrattori. Protagonista è Valeria Marini. Il 22 gennaio la show girl si è recata a Roma, presso il palazzo della Fondazione PM23, per rendere omaggio allo stilista Valentino Garavani. Qui era stata allestita la camera ardente per l’ultimo saluto al celebre stilista, punto di riferimento della moda italiana e internazionale, scomparso lasciando un vuoto profondo nel mondo dello stile e dello spettacolo. All’uscita dalla sede della Fondazione, tra telecamere e taccuini, la showgirl si è fermata brevemente a rispondere alle domande dei giornalisti presenti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Valentino, aperta la camera ardente: Alessandro Michele, Eleonora Abbagnato, Valeria Marini in visitaAlle 11 di oggi è stata aperta la camera ardente di Valentino presso la sua maison a Roma, dopo che già dalle 9 molte persone si erano radunate in coda.

Valentino, l'ex compagno Bruce Hoeksema porta i carlini alla camera ardente: «Sono devastato». Rose bianche alla camera ardenteValentino, accompagnato dal suo ex compagno Vernon Bruce Hoeksema, ha portato i carlini alla camera ardente.

