Valentino aperta la camera ardente | Alessandro Michele Eleonora Abbagnato Valeria Marini in visita

Alle 11 di oggi è stata aperta la camera ardente di Valentino presso la sua maison a Roma, dopo che già dalle 9 molte persone si erano radunate in coda. Tra i visitatori figurano figure del mondo della moda, dello spettacolo e della cultura, come Alessandro Michele, Eleonora Abbagnato e Valeria Marini, che hanno espresso il loro cordoglio e rispetto per il designer scomparso.

