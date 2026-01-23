Valeria Marini a Storie al Bivio | Vittima di un amore tossico Mia madre mi ha salvata Poi conferma il documentario

Valeria Marini ha condiviso a Storie al Bivio la sua esperienza di vittima di un amore tossico, sottolineando il ruolo salvifico di sua madre. La showgirl ha anche confermato l’uscita di un documentario che approfondisce questo percorso. Un racconto sincero che mette in luce le sfide personali e il percorso di riscoperta, offrendo uno sguardo autentico sulla sua vita oltre la scena.

Non è mai semplice raccontare i momenti più bui e faticosi della propria vita, soprattutto se a farlo è qualcuno di “stellare” come Valeria Marini. Ma la showgirl, tolti i lustrini e l’aria spensierata, ha vissuto un’esistenza densa, che spesso l’ha messa davanti a situazioni difficili. Accanto a lei c’è sempre stata la mamma, Gianna Orrù: una donna pronta a difenderla e sostenerla anche quando, come hanno raccontato madre e figlia a Monica Setta, le persone che dicevano di amarla hanno poi mostrato un volto molto diverso. Valeria Marini, un amore tossico sventato da mamma Gianna. “Non aveva nemmeno diciotto anni Valeria quando una sera torna a casa con un labbro spaccato e un occhio pesto. 🔗 Leggi su Dilei.it

Valeria Marini: “Picchiata mentre ero incinta, mia madre mi ha salvato la vita”Valeria Marini ha condiviso un episodio difficile della sua vita, ricordando come, ancora adolescente, sia stata vittima di violenza durante una relazione complicata.

