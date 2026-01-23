Nel salotto televisivo di Monica Setta a Storie al bivio, il programma in onda sabato 24 gennaio alle 15.30 su Rai 2, si torna a parlare di un episodio drammatico della vita di Valeria Marini. La madre della showgirl, Gianna Orrù, ha raccontato con parole crude e dirette il momento in cui dovette letteralmente salvare sua figlia da una relazione violenta. “Era stata picchiata da un violento ed era incinta”, ha esordito Gianna Orrù, rivelando dettagli agghiaccianti di quella sera drammatica. “Non aveva nemmeno 18 anni Valeria quando una sera torna a casa con un labbro spaccato e un occhio pesto. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Picchiata e incinta”: Valeria Marini salvata dalla madre da una relazione violenta

Valeria Marini, il racconto choc della mamma Gianna: “Picchiata e incinta, l’ho salvata io”Gianna Orrù, madre di Valeria Marini, ha condiviso un episodio significativo della sua vita, raccontando come abbia salvato la figlia in un momento difficile.

Valeria Marini: “Picchiata mentre ero incinta, mia madre mi ha salvato la vita”Valeria Marini ha condiviso un episodio difficile della sua vita, ricordando come, ancora adolescente, sia stata vittima di violenza durante una relazione complicata.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Mattino Cinque: Garlasco, nuova perizia sull'aggressione: il commento dell'avvocato De Rensis Video.

Valeria Marini, parla la mamma Gianna Orrù: «Picchiata e incinta quando non aveva neanche 18 anni, l'ho salvata io»La showgirl e la mamma ospiti di Monica Setta, nella trasmissione Storie al bivio. Per svelare racconti inediti ... corriere.it

Valeria Marini, il racconto choc della mamma Gianna: Picchiata e incinta, l'ho salvata ioEra stata picchiata da un violento ed era incinta . Così Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini, ospite di Monica Setta a 'Storie al bivio', ha raccontato il drammatico episodio che segnò la vita ... adnkronos.com

Bestia che giovedì. . Nel Leccese, l’aggressione tra due cani ha avuto conseguenze devastanti: un animale ucciso e una donna incinta che, dopo lo shock, ha perso il bambino. Un episodio che riapre domande profonde su custodia responsabile, sicurezza e facebook

Il suo cane viene aggredito e ucciso da un amstaff, 49enne incinta si sente male: poco dopo perde il bimbo x.com