Valentino l’addio dei suoi due grandi amori | i discorsi ai funerali che hanno commosso Roma

Durante i funerali di Valentino Garavani, svoltisi nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma, si è vissuto un momento di grande emozione. I discorsi di addio dei suoi due grandi amori hanno toccato il cuore dei presenti, rendendo omaggio a una delle figure più influenti nel mondo della moda e alla sua vita privata. Un’occasione per ricordare il grande stilista e il suo percorso umano.

Un momento di profonda commozione ha segnato i funerali di Valentino Garavani, celebrati a Roma nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Giancarlo Giammetti, ex compagno di Valentino, e Vernon Bruce Hoeksema, 68 anni, il compagno dello stilista scomparso a 93 anni, è salito sull’altare a sorpresa per pronunciare un discorso d’addio che ha toccato il cuore dei presenti. “Non avevo davvero programmato di parlare oggi. Non ero convinto di riuscirci. E, a dire il vero, non sono ancora del tutto sicuro di riuscire ad arrivare fino in fondo. Perciò, vi chiedo di avere pazienza con me”, ha esordito Hoeksema, visibilmente emozionato, parlando in inglese dopo l’intervento di Giancarlo Giammetti. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

