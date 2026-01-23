Funerali Valentino | Giammetti e Bruce gli amori dello stilista fianco a fianco I discorsi in lacrime in chiesa | ?Non ti diciamo addio ma grazie

Roma si è stretta intorno a Valentino Garavani durante il suo funerale nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Amici, familiari e colleghi hanno reso omaggio allo stilista, ricordandolo con parole sincere e commosse. Giammetti e Bruce, suoi cari amici e complici, sono stati presenti fianco a fianco in un momento di grande raccoglimento, testimonianza di un legame profondo e duraturo.

