Funerali Valentino | Giammetti e Bruce Hoeksema i suoi amori fianco a fianco I discorsi in lacrime in chiesa | ?Non ti diciamo addio ma grazie

Roma si congeda da Valentino Garavani, scomparso all’età di 93 anni. La cerimonia funebre nella Basilica di Santa Maria degli Angeli ha riunito amici, familiari e appassionati, che hanno espresso il loro affetto con discorsi commossi. Valentino, definito l’ultimo imperatore della moda, lascia un’eredità indelebile che ha segnato un’epoca e il cuore di molti.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.