Valentino il compagno in lacrime parla a sorpresa al funerale | Non dico addio oggi ma grazie Oltre 43 anni di vita insieme

Durante il funerale di Valentino, il suo compagno ha sorpreso tutti con un discorso inaspettato, pronunciando parole di gratitudine anziché di addio. In lacrime, ha ringraziato Valentino per oltre 43 anni di vita condivisa, riconoscendo il valore della loro storia. La sua testimonianza, spontanea e commossa, ha offerto un momento di sincera emozione, sottolineando il legame profondo e duraturo tra i due.

Non aveva programmato di parlare, e lo dice subito, con la voce spezzata. «Non avevo pianificato di parlare oggi, non sono ancora sicuro di riuscire a farcela». Vernon Bruce Hoeksema, ultimo compagno di Valentino Garavani, prende la parola a sorpresa durante i funerali dello stilista, celebrati il 23 gennaio 2026, e commuove la basilica con un intervento intimo, pronunciato in inglese. «Era la persona a cui parlavo, non di cui parlavo», dice tra le lacrime. «Questo è ciò che mi mancherà più di te. So che molti ti hanno amato, ma ciò che condividevamo era solo nostro». Poi la frase che chiude il suo ricordo, senza retorica: «Non dico addio oggi, ma grazie». 🔗 Leggi su Leggo.it

