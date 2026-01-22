Chi è Vernon Bruce Hoeksema il compagno di Valentino | gli è stato accanto per 43 anni

Da fanpage.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vernon Bruce Hoeksema è stato il compagno di Valentino Garavani per 43 anni, condividendo con lui un lungo percorso di vita e di supporto. La loro relazione, durata oltre quattro decenni, è stata un elemento importante nella vita dello stilista, come ricordato nel necrologio dedicato a Valentino.

Bruce Hoeksema e Valentino Garavani hanno condiviso 43 anni di vita insieme, come ha sottolineato nel necrologio per l'amato stilista venuto a mancare.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Bruce Hoeksema, chi è il compagno di Valentino: grande amore dopo l’addio a GiammettiBruce Hoeksema è il compagno di Valentino Garavani, dopo la fine del suo rapporto con Giancarlo Giammetti.

La camera ardente di Valentino Garavani, il compagno Bruce Hoeksema:” Sono devastato”Nella piazza Mignanelli è stata allestita la camera ardente di Valentino Garavani, con fiori bianchi e un messaggio di affetto di Bruce Hoeksema, suo compagno: “Sono devastato”.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Chi è Vernon Bruce Hoeksema, tra gli amori di Valentino Garavani; Tutti gli amori di Valentino: Giancarlo Giammetti, Vernon Bruce Hoeksema e la passione travolgente per Marilù Tolo; Valentino, non solo Giammetti: tutti gli amori dello stilista (c'è anche una donna). Ecco chi sono; Da Giammetti a Hoeksema: i grandi amori che hanno segnato la vita di Valentino.

chi è vernon bruceChi è Vernon Bruce Hoeksema, l'altro grande amore di Valentino GaravaniCresciuto tra Europa e Stati Uniti, prima modello poi businessman, è entrato nella vita dello stilista dopo la fine della relazione sentimentale con Giammetti. Di lui, notizie (e foto) centellinate, a ... elle.com

chi è vernon bruceValentino, l’addio del compagno Bruce Hoeksema: Una vita condivisaUn legame potente e importante, capace di sfidare il tempo, i pregiudizi e le convenzioni, superando persino la morte. Bruce Hoeksema, compagno di Valentino, racconta il legame con il grande stilista, ... dilei.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.