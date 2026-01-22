Chi è Vernon Bruce Hoeksema il compagno di Valentino | gli è stato accanto per 43 anni

Vernon Bruce Hoeksema è stato il compagno di Valentino Garavani per 43 anni, condividendo con lui un lungo percorso di vita e di supporto. La loro relazione, durata oltre quattro decenni, è stata un elemento importante nella vita dello stilista, come ricordato nel necrologio dedicato a Valentino.

Bruce Hoeksema, chi è il compagno di Valentino: grande amore dopo l’addio a GiammettiBruce Hoeksema è il compagno di Valentino Garavani, dopo la fine del suo rapporto con Giancarlo Giammetti.

La camera ardente di Valentino Garavani, il compagno Bruce Hoeksema:” Sono devastato”Nella piazza Mignanelli è stata allestita la camera ardente di Valentino Garavani, con fiori bianchi e un messaggio di affetto di Bruce Hoeksema, suo compagno: “Sono devastato”.

Chi è Vernon Bruce Hoeksema, l'altro grande amore di Valentino GaravaniCresciuto tra Europa e Stati Uniti, prima modello poi businessman, è entrato nella vita dello stilista dopo la fine della relazione sentimentale con Giammetti. Di lui, notizie (e foto) centellinate, a ... elle.com

Valentino, l’addio del compagno Bruce Hoeksema: Una vita condivisaUn legame potente e importante, capace di sfidare il tempo, i pregiudizi e le convenzioni, superando persino la morte. Bruce Hoeksema, compagno di Valentino, racconta il legame con il grande stilista, ... dilei.it

«Sono devastato. » Sono state queste le uniche parole che Vernon Bruce Hoeksema ha rivolto ai giornalisti, mentre lasciava la camera ardente allestita nel cuore di Roma per Valentino Garavani. Il dolore sul suo volto era evidente, reso ancora più intenso dal - facebook.com facebook