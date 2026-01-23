I funerali di Valentino | le note di Mozart i due compagni di una vita Hoeksema commosso |  Non ti dico addio ma grazie | Da Donatella Versace a Wintour | chi c' è

I funerali di Valentino si sono svolti nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, con le note di Mozart e la partecipazione di molte personalità. Tra gli ospiti, l’attrice inglese e altre figure del mondo della moda e dello spettacolo. Hoeksema ha espresso gratitudine, sottolineando il legame durato una vita. La cerimonia si è svolta alle 11, in un momento di grande rispetto e commozione per ricordare il celebre stilista.

A sorpresa, è intervenuto durante i funerali anche Vernon Bruce Hoeksema, ultimo compagno di Valentino (nella foto sotto mentre carezza la bara): «Non avevo pianificato di parlare oggi, non sono ancora sicuro di riuscire a farcela» ha detto in lacrime, parlando in lingua inglese. «Valentino era la persona a cui parlavo, non di cui parlavo - ha sottolineato -. Questo è ciò che mi mancherà più di te. So che molti ti hanno amato, ma ciò che condividevamo era solo nostro. Non dico addio oggi, ma grazie». I funerali di Valentino Garavani si sono conclusi con un lungo applauso commosso degli ospiti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

I funerali di Valentino: la bara in chiesa sulle note di Mozart, dietro i due compagni di una vita | Da Donatella Versace a Wintour: chi c'èI funerali di Valentino si sono svolti presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli, con la bara accompagnata dalle note di Mozart.

I funerali di Valentino a Roma: Anne Hathaway, i fiori di Sophia Loren e il ricordo di Bruce Hoeksema: «Non ti dico addio, ma grazie per aver camminato con me»A Roma si sono svolti i funerali di Valentino, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

