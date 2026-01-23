A Roma si sono tenuti i funerali di Valentino Garavani, rinomato stilista italiano. La cerimonia si è svolta presso la basilica di Santa Maria degli Angeli, offrendo un momento di commozione e rispetto. In pochi minuti, amici e familiari hanno reso omaggio alla figura che ha segnato la moda internazionale, lasciando un ricordo indelebile nella capitale.

Grande emozione a Roma, alla basilica di Santa Maria degli Angeli, per l’ultimo saluto a Valentino Garavani. Tanti volti noti del cinema e del jet set mondiale hanno voluto rendere omaggio allo stilista morto all’età di 93 anni. Tra questi l’attrice Anne Hathaway e la direttrice di Vogue Anna Wintour. Don Guerini ha ringraziato il “maestro Valentino per aver donato bellezza all’umanità” durante l’omelia. Lo stesso ringraziamento rivolto dallo storico collaboratore, Giancarlo Giammetti, e dal suo compagno Bruce Hoeksema. L’uscita dalla basilica è stata accompagnata dal lunghissimo applauso dei presenti, e dalle note de “Il nostro concerto” di Umberto Bindi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Valentino, i funerali dello stilista a Roma: la cerimonia in due minuti

Valentino, i funerali dello stilista a Roma – La direttaOggi, 23 gennaio, a Roma si tengono i funerali di Valentino, uno degli stilisti più influenti del panorama internazionale.

«Non avevo pianificato di parlare oggi, non sono ancora sicuro di riuscire a farcela». È in lacrime Vernon Bruce Hoeksema, ultimo compagno di Valentino, in un intervento a sorpresa durante i funerali di Garavani, parlando in inglese. «Era la persona a cui par - facebook.com facebook

